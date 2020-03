Mentre il mondo è bloccato dalla pandemia di COVID-19, la natura sembra si stia riprendendo i suoi spazi come confermano i recenti avvistamenti di pesci, delfini e cigni nei canali di Venezia. Una notizia che fa sorridere in un momento drammatico come quello che la popolazione mondiale sta vivendo in questi giorni.

Con la continua propagazione del coronavirus l’Italia è stata bloccata da domenica 8 marzo e di conseguenza, le strade e i canali di uno dei punti turistici più famosi del nostro paese si sono svuotati. L’acqua, che di solito è piena di fango e detriti, e ricca di visitatori che cercano un giro in gondola, ora è diventata chiara, lasciando gli abitanti marini liberi di sguazzare per i canali della città. Alcuni locali hanno persino visto delfini che nuotavano fino alle rive dei canali.

La notizia è stata celebrata su Twitter, con alcuni locali di Venezia che affermano che “la natura sta recuperando i suoi spazi durante la quarantena in Italia”.

Boars in the middle of my hometown, dolphins in the port of Cagliari, ducks in the fountains in Rome, Venice canals have now clean water full of fishes. Air pollution dropped. Nature is reclaiming its spaces during quarantine in Italy. #COVID19 #COVIDー19 pic.twitter.com/dr6QILfF9V

— Francesco Delrio (@Cosodelirante) March 15, 2020