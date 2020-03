La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha rilasciato, qualche giorno fa, un nuovo aggiornamento di Fortnite (12.20). I dataminer hanno scovato all’interno dei codici di gioco dell’update, tracce di un nuovo pacchetto di leggende. Questo, molto probabilmente, verrà rilasciato nel gioco a breve. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Oramai i pacchetti di leggende sono una tradizione all’interno del noto battle royale di Epic Games. Ricordiamo, infatti, che l’azienda ne rilascia periodicamente. L’ultimo che abbiamo visto all’interno dei negozi è stato quello delle leggende ghiacciate. A distanza di qualche settimana, sta per arrivare un nuovo esclusivo bundle. Ecco quali saranno le skin presenti in esso.

Fortnite: tre skin esclusive per il nuovo pack delle “Leggende Slurp”

Ebbene sì, i dataminer hanno scovato quello che sarà il contenuto del nuovo bundle in arrivo su Fortnite. Il pacchetto si chiamerà “Leggende Slurp” e conterrà ben tre skin differenti. I costumi in questione saranno: Bandolette Slurp, Jonesy Slurp e Leviathan Slurp. Le tre Skin saranno tutte in rarità Slurp. Stando a quanto dichiarato dai dataminer, i costumi saranno anche reattivi. Man mano che aumenta lo scudo, la testa delle skin cambierà. Al momento, non abbiamo informazioni in merito alla presenza di dorsi decorativi o picconi all’interno del pacchetto.

Considerando la presenza all’interno dei codici di gioco dell’ultimo update, ci aspettiamo che il pacchetto venga rilasciato al pubblico nelle prossime due settimane. Ricordiamo che il prezzo di questo si aggirerà intorno ai 20/25 euro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.