L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, puntuale come un orologio svizzero, ha rilasciato le sfide settimanali di Fortnite. Questa volta, la skin protagonista delle sfide è Miascolo, il famoso uomo gatto del battle royale. Le sfide rilasciate nelle scorse ore sono solo la prima serie di quelle dedicate al costume. Queste, come al solito, permetteranno agli utenti di sbloccare uno stile esclusivo della skin. In questo articolo, andiamo a scoprirle insieme.

Le sfide di questa settimana si chiamano “Dispetto di Miascolo”. Parliamo di ben 10 sfide differenti che faranno guadagnare a tutti i videogiocatori una grossa quantità di punti esperienza utili per aumentare il proprio livello del Pass Battaglia. Ecco tutte le sfide nel dettaglio.

Fortnite: ecco quali sono le sfide “Dispetto di Miascolo”

Ognuna delle sfide garantirà agli utenti ben 54000 punti esperienza. Inoltre, una volta completate almeno 18 sfide del set (20 in totale), si potrà scegliere uno stile alternativo della skin. Come vi abbiamo già detto, questa settimana, Epic Games ha reso disponibile solo le prime 10. Andiamo ad elencarle qui di seguito:

1) Cerca forzieri a Brughiere Brumose o Borgo Bislacco. 2) Elimina avversari con fucile d’assalto da almeno 50 metri di distanza. 3) Consuma pesci per recuperare salute o scudo. 4) Infliggi danni agli avversari utilizzando un Cartone Insidioso. 5) Sopravvivi ad una caduta di almeno 5 piani. 6) Infliggi danni agli Scagnozzi utilizzando il piccone. 7) Visita Cala Corallina, Stack Shack e Luogo di Schianto senza nuotare in una partita singola. 8) Calcia una palla da calcio per oltre 100 metri. 9) Infliggi danni agli avversari con una Minigun. 10) Visita Shipwreck Cove, lo Yacht e Stagno Flopper.

Ricordiamo che le challenge saranno disponibili fino alla fine della stagione 2 di Fortnite (30 aprile). Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.