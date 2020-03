Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incolpato Pechino per la nuova pandemia di coronavirus, definendola di nuovo “il virus cinese”. “Il mondo sta pagando un prezzo molto alto per quello che hanno fatto“, ha detto Trump durante una conferenza stampa, riferendosi ai funzionari del governo cinese che non condividevano informazioni sull’epidemia di coronavirus quando era già iniziata. In questo modo, “avrebbe potuto fermarsi proprio da dove veniva, la Cina“, ha detto l’inquilino della Casa Bianca.

Il presidente ha poi sostenuto che i funzionari statunitensi avrebbero potuto agire più rapidamente se Pechino avesse condiviso completamente le informazioni sull’epidemia, che ha avuto origine nella città cinese di Wuhan. “Sarebbe stato molto meglio se lo avessimo saputo diversi mesi prima“, ha aggiunto Trump.

Nessuna nuova infezione locale in Cina

Questo giovedì, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha annunciato che ci sono 207.860 casi confermati di coronavirus in tutto il mondo, dopo aver diagnosticato circa 22.900 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, il numero più alto in un solo giorno da quando inizio della pandemia a dicembre.

Nel frattempo la Cina, dove è stato segnalato l’epicentro dell’epidemia, non ha riportato nuove infezioni locali per la prima volta dall’inizio della pandemia. Tuttavia, la notizia è in netto contrasto con la crescente crisi sanitaria in Europa.

L’Italia, la nazione più colpita al di fuori del gigante asiatico, ha riportato ieri un record (secondo solo a quello del giorno precedente) di 427 morti per malattia. Allo stesso modo, la Spagna ha registrato oltre 200 morti in un giorno e il numero di persone infette supera già 17.000 nel territorio nazionale.