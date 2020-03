L’emergenza sanitaria nel nostro paese è diventata una cosa molto seria. Negli scorsi giorni, l’Italia ha superato la Cina per numero di morti da Coronavirus. In molti, tra personaggi famosi e aziende, stanno cercando di fare il loro meglio per aiutare la popolazione italiana. Nelle scorse ore, anche Apple ha deciso di dare una mano facendo una generosa donazione alla Protezione civile. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, Apple risulta essere una delle aziende che si sta dando fare di più per combattere l’emergenza sanitaria che oramai affligge tutto il mondo. Dopo aver preso la decisione di chiudere tutti i suoi store del mondo, ad esclusione di quelli in Cina, l’azienda ha deciso di voler fare di più. E’ lo stesso CEO, Tim Cook, a manifestare la vicinanza nostro paese.

Apple: sostanziale donazione per la protezione civile italiana

Ancora una volta, il noto CEO di Apple, Tim Cook, si è dimostrato essere un uomo di grandi valori. Con un tweet, questo ha dichiarato di aver fatto un’importante donazione alla Protezione civile italiana al fine di supportare quelli che lui considera dei veri e propri eroi. La cosa è stata ufficializzata anche da una nota ufficiale rilasciata dall’azienda: “Da oltre 35 anni l’Italia rappresenta una casa per Apple. Teniamo molto ai nostri clienti, ai colleghi e partner italiani.”

Ovviamente, l’azienda non ha rilasciato dettagli in merito alla cifra donata. Tuttavia, conoscendo Apple, possiamo immaginare che si tratti di una cifra molto generosa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.