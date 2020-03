Bottiglia di plastica, anche solo l’apertura causa inquinamento

Un gruppo di scienziati ha affermato che anche soltanto aprire una bottiglia di plastica produce inquinamento microscopico nell’aria. La quantità di spolverata dipende da una varietà di fattori, ma i ricercatori dell‘Università di Newcastle e della Flinders University in Australia hanno messo alcuni numeri sulle dimensioni e quantità di fiocchi e fibre generate ogni volta che spezzate, tagliate e strappate un pezzo di plastica.

Attraverso l’applicazione di strumenti altamente precisi come il microbilanciamento del cristallo di quarzo e la microscopia elettronica a scansione, i ricercatori hanno misurato gli effetti che varie tecniche di dissezione avevano sugli oggetti di plastica comuni.

Aprire una bottiglia di plastica inquina l’ambiente

La pesatura dei materiali prima e dopo ogni applicazione ha dato al team una buona idea della quantità di massa che hanno versato, presumibilmente ad una pioggia di piccoli frammenti di plastica troppo piccoli per essere visti.

Alcune di queste particelle bituminose potrebbero essere spazzate via e analizzate visivamente con un microscopio e chimicamente con uno spettrometro, fornendo ulteriormente una descrizione dei rifiuti che non consideriamo quando si usano materie plastiche monouso.

A grandi linee, sembra che stiamo rilasciando ovunque da 10 a 30 nanogrammi di frammenti di plastica di soli pochi nanometri per ogni 3 metri di plastica che spezziamo.

Mettendolo in prospettiva, supponendo che una cannuccia di plastica pesa poco meno di mezzo grammo, dovresti tagliare circa 150.000 chilometri di plastica per generare la massa equivalente di rifiuti di microplastica.

Questi rifiuti microscopici hanno attirato l’attenzione negli ultimi anni come un inquinamento “invisibile” che si estende attraverso i nostri oceani e l’atmosfera, trovando la loro strada in quasi ogni angolo del globo.

A differenza dei frammenti di vecchi secchi e sacchetti di plastica strappati che troviamo soffocare la nostra fauna selvatica, è più difficile immaginare il potenziale danno che questi fiocchi di plastica potrebbero causare.