Prendete uno smartphone, restringetelo e legatelo al polso, questa è l’idea dietro lo smartwatch Android TicWris Max. Disponibile al prezzo di 135,00 € su Gearbest, questo dispositivo potrebbe rivelarsi utile per chi lavora in ambienti esterni difficili grazie alla connettività 4G e al grado di impermeabilità IP67 (il che significa che non sarà possibile portarlo in acqua per una nuotata, ma dovrebbe resistere a una doccia).

Lo smartwatch ha un processore Mediatek quad-core, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria integrata, una batteria da 2.880 mAh e una fotocamera frontale da 8 megapixel che supporta anche il Face ID. Se ciò non bastasse, è dotato di GPS, NFC e Wi-Fi integrati e può persino visualizzare l’ora sul suo display da 2,86 pollici da 640×480 pixel. Ovviamente sarà possibile anche effettuare telefonate, senza la necessità di un altro dispositivo.

Non è tutto oro ciò che luccica

Vale la pena notare che lo smartwatch funziona su Android 7.1.1 (che ha già diversi anni) e non ci sono slot per schede microSD o porte USB per un facile trasferimento e caricamento dei file. Con 153 grammi, il TicWris Max è pesante come un normale smartphone e potrebbe stancare il polso nel corso della giornata, inoltre risulta leggermente ingombrante.

Per chi volesse acquistare il TicWris Max vi ricordiamo che il prodotto viene dalla Cina e impiegherà almeno un mese o più per arrivare in Italia.