Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’imminente rilascio di un nuovo pacchetto di Leggende di Fortnite all’interno del gioco. Ebbene sì, nelle scorse ore, la casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi ha deciso di sorprendere tutti con il lancio del bundle all’interno del negozio oggetti. Per la prima volta, servono V-Bucks per acquistarlo. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

I pacchetti di Leggende sono oramai molto conosciuti all’interno di Fortnite. Tuttavia, quello di cui parliamo oggi porta in campo diverse novità. Epic Games, per la prima volta, ha deciso di lanciarlo direttamente all’interno del negozio oggetti di Fortnite. Per acquistarlo, non saranno necessari soldi reali, ma V-Bucks.

Fortnite: ecco il contenuto del pacchetto di Leggende Succose

Il nome del pacchetto è proprio quello che vi abbiamo comunicato nel precedente articolo, Slurp Legends (Leggende Succose in italiano). Il pacchetto contiene ben tre costumi in rarità slurp: Bandolette Slurp, Leviathan Slurp e Jonesy Slurp. Le tre skin sono reattive, all’aumento re dello scudo la testa di ognuna si modifica. Non sono previsti dorsi decorati. Il costo (teorico) dei singoli costumi è di 1200 V-Bucks. Epic Games propone il pacchetto a soli 2000 V-Bucks. Parliamo di una riduzione di 1600 V-Bucks. Un vero e proprio affare per tutti i fan del fenomeno videoludico.

Epic Games non ha dato informazioni in merito al tempo di permanenza del pack all’interno dello store. E’ molto probabile, però, che questo ci rimarrà per le prossime due settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.