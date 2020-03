Sotto il motto “Dallo scorpione all’immunoterapia“, un team di scienziati americani ha riutilizzato una tossina presente nel veleno di questo animale per sviluppare la prima terapia per il trattamento dei tumori cerebrali.

Alcuni trattamenti contro il tumore del sangue sono stati rivoluzionati grazie alle terapie CAR-T, che modificano le cellule T dei pazienti per colpire le proteine ​​legate al cancro. Ma finora, questi trattamenti non sono riusciti a dimostrare molto potenziale contro i tumori solidi, come il glioblastoma del cancro al cervello.

Ora, un team di scienziati americani di City of Hope ha sviluppato un nuovo recettore dell’antigene chimerico (CAR) con cellule T (CAR-T) utilizzando la clorotossina (CLTX), un composto presente nel veleno di scorpione, al fine di colpire il Cellule T a cellule tumorali cerebrali.

La ricerca

I ricercatori hanno già avviato la prima sperimentazione clinica sull’uomo e i progressi sono stati recentemente pubblicati su Science Translational Medicine. Il targeting del glioblastoma è molto complicato a causa della diversità dei tumori. Affinché CAR-T funzioni, le CAR sulla superficie delle cellule T devono essere in grado di aggrapparsi ai tumori con diverse variazioni genetiche.

In questo studio, gli scienziati hanno utilizzato cellule tumorali ottenute da campioni di un gruppo di pazienti con glioblastoma, al fine di confrontare il legame di CLTX con l’espressione degli antigeni attualmente in esame come target per le cellule CAR-T, tra cui IL13Rα2, HER2 e EGFR. Pertanto, hanno scoperto che la clorotossina si legava a una proporzione maggiore di tumori e cellule di pazienti all’interno di questi tumori.

Inoltre, il team ha concluso che le cellule CLTX-CAR-T hanno riconosciuto ed eliminato grandi popolazioni di cellule di glioblastoma senza influenzare le cellule non tumorali nel cervello e in altri organi.

Negli studi preclinici e nei modelli animali, queste cellule erano molto efficaci nella morte selettiva delle cellule di glioblastoma umano.

L’autrice dello studio, Christine Brown, ha affermato che “si tratta di una strategia di targeting completamente nuova per la terapia CAR-T che incorpora una struttura di riconoscimento diversa rispetto a quelle esistenti“.

Lo scorpione usa componenti tossici del suo veleno per attaccare e uccidere la sua preda. Allo stesso modo, questa squadra ha usato la clorotossina per colpire le cellule T per attaccare le cellule tumorali. “In effetti, non stiamo iniettando una tossina, ma stiamo esplorando le proprietà di legame di CLTX nella progettazione della CAR“, ha concluso lo scienziato Michael Barish.