In questo periodo così difficile e così confuso, in cui siamo obbligati a rimanere a casa a dispetto della primavera che sboccia e del sole che scalda, molte aziende si sono adoperate o si stanno adoperando, per cercare di renderci meno pesante questa “quarantena”. Tra queste vi sono anche la Virgin Media e Sky TV, che hanno annunciato i loro progetti per l’emergenza coronavirus.

Le offerte di Virgin Media durante la quarantena per il coronavirus: Gb in regalo e pagamenti facilitati

L’azienda del magnate Ser Richard Branson, ha infatti deciso di concedere alcuni importanti regali ai suoi clienti, per poter superare la noia dello stare chiusi in casa. La prossima settimana infatti, quasi 3 milioni di clienti che hanno l’opzione Pay Monthly, si vedranno arrivare in regalo minuti illimitati per chiamate su fissi e mobili e 10GB di traffico internet, in aggiunta a quelli già previsti dal loro piano. Un opzione che sarà valida per un intero mese.

Virgin ha anche assicurato di essere a lavoro, con il suo comparto tecnico, per garantire agli utenti il mantenimento delle prestazioni e dei servizi anche con l’aumento del traffico, dovuto al grande numero di utenti online.

Come dichiara infatti l’azienda, “dato che al momento più persone potrebbero lavorare da casa, è importante sapere che la nostra rete è in grado di resistere a qualsiasi aumento dell’utilizzo, compresi picchi durante il giorno, la sera e nei fine settimana. La nostra attuale capacità sarà in grado di far fronte all’aumento di traffico, ma monitoreremo comunque la situazione e apportando, se necessario, le dovute modifiche”.

Inoltre la Virgin Media si è resa disponibile con i propri utenti per eventuali problemi nel pagamento delle fatture. Non è chiaro ancora quali siano i dettagli in merito, ma qualora si dovessero presentare difficoltà economiche, legate all’emergenza coronavirus, l’azienda si è resa disponibile a cercare con i propri utenti, un punto d’incontro per il saldo delle fatture.

Anche Sky TV fa la sua mossa: sport e film per gli utenti

Analogamente, anche Sky TV, ha recentemente messo in atto il suo programma di sostegno alle famiglie costrette a casa per tutto il giorno. Sky ha infatti deciso di offrire ai suoi clienti il pacchetto Sky Sports e di rilasciare alcuni film della Universal Pictures in contemporanea con la loro uscita nei cinema.

Un altro vantaggio per i clienti Sky, sarà Sky Go Extra, ora disponibile gratuitamente per tutti. Inoltre per i clienti Sky Talk del Regno Unito, saranno gratuite le chiamate. Per gli utenti di Sky Mobile invece, sono in arrivo 10 GB in regalo, condivisibili su tutte le SIM dell’account.