Quando si parla di offerte riguardanti i prodotti della mela morsicata, Amazon risulta essere sempre in primo piano. Nelle scorse ore, a fronte dell’arrivo della nuova generazione, il noto e-commerce ha pensato bene di mettere in promozione la gamma del 2018. Per chi non è interessato alle novità introdotte con il nuovo modello, questo è un ottimo momento per portarsi a casa uno dei tablet più performanti sul mercato. Ecco in cosa consiste la promozione.

iPad Pro 2018 è il primo tablet della mela morsicata a supportare il nuovo sistema di riconoscimento facciale Face ID. Il design del dispositivo cambia sensibilmente rispetto al passato e viene adottato un display borderless Liquid Retina. Ancora oggi, questo è uno dei tablet più potenti presenti sul mercato. Scopriamo le offerte Amazon dedicate al prodotto.

Amazon: iPad Pro 11” Wi-Fi 256 GB a 899 euro!

Ebbene sì, pare proprio che Amazon abbia deciso di andarci giù pesante con le offerte riguardanti la gamma di iPad Pro del 2018. Il noto e-commerce ha deciso di proporre sconti su quasi la totalità della gamma. Tuttavia, solo alcuni pezzi risultano essere a prezzi davvero vantaggiosi. Un esempio è iPad Pro 11” solo Wi-Fi con memoria interna da 256 GB. Il dispositivo viene proposto da Amazon al prezzo di 899 euro. Parliamo di uno sconto di ben 170 euro sul prezzo di listino. Anche il modello base con memoria interna da 64 GB risulta essere scontato. Questo viene proposto a 799 euro con una riduzione di 100 euro rispetto al listino.

Ricordiamo che i pezzi in promozione sono davvero pochi. Di conseguenza, le disponibilità potrebbero variare nelle prossime ore. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote.