Buone notizie per chi è bloccato a casa in isolamento: Audible sta rendendo disponibili centinaia di titoli gratuitamente, come segno di solidarietà nei confronti di chi è costretto alla quarantena a causa della pandemia di coronavirus. La piattaforma di audiolibri ha dichiarato che, finché le scuole resteranno chiuse, chiunque potrà fruire di una vasta selezione di titoli. Ciò significa che libri letti dall’attrice Thandie Newton della serie televisiva Westworld e da Dan Stevens, di Downton Abbey, saranno disponibili in streaming senza alcun costo.

Audible è venuta così incontro a tutti coloro che, costretti all’isolamento, vivono con i loro bambini

Per usufruire dell’offerta, basta semplicemente visitare il sito Audible.com da qualsiasi browser web. Non sono necessari login, carta di credito o password. La raccolta di titoli educativi, di intrattenimento e di interesse generale disponibili include Jane Eyre di Charlotte Bronte (narrato dalla Newton), Frankenstein di Mary Shelley (narrato invece da Stephens), Il ritorno di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle e molti titoli per bambini come Winnie The Pooh a Peter Rabbit.

Sul suo sito, Audible ha dichiarato: “Finché le scuole sono chiuse, noi siamo a disposizione della comunità. A partire da oggi, i bambini di tutto il mondo possono istantaneamente riprodurre in streaming un’incredibile raccolta di storie, inclusi titoli in sei lingue diverse, che li aiuteranno a continuare a sognare e ad apprendere, o più semplicemente a godersi la loro infanzia. Sappiamo bene che sempre più persone sono costrette a restare a casa, in molti casi con i loro bambini che non possono andare a scuola. Le storie hanno il potere di intrattenere, insegnare e mantenere le menti attive, vigili ed impegnate“.