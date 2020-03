Diabete di tipo 2, questo integratore aiuta ad abbassare la glicemia

Il diabete di tipo 2 è una condizione cronica che richiede un attento monitoraggio per scongiurare le minacce poste dall’aumento dei livelli di zucchero nel sangue. L’arma più efficace contro i livelli elevati di zucchero nel sangue è seguire una dieta sana e l’evidenza suggerisce che includere un minerale essenziale nella dieta può avere un effetto importante sui livelli di zucchero nel sangue.

Il diabete di tipo 2 è una condizione in cui il pancreas non produce abbastanza insulina per regolare i livelli di zucchero nel sangue. Lo zucchero nel sangue è il principale carboidrato presente nel sangue ed è un’importante fonte di energia e sostanze nutritive per il corpo. Il pancreas di solito aiuta l’assorbimento e la conservazione dello zucchero nel sangue, quindi quando il pancreas è fuori azione, i livelli di zucchero nel sangue aumentano in modo incontrollato.

Il minerale essenziale che aiuta a combattere il diabete

La ricerca che studia l’impatto di alcune decisioni dietetiche sulla resistenza all’insulina e sui livelli di zucchero nel sangue mostra che alcuni elementi possono migliorare questi meccanismi compromessi. Ad esempio, il cromo picolinato, un integratore alimentare contenente il minerale essenziale, ha dimostrato di avere un impatto notevole sulla gestione del diabete.

Diversi studi hanno indicato che l’assunzione di integratori di cromo può migliorare la glicemia per i diabetici. Uno studio ha scoperto che 16 settimane di 200 μg/giorno di cromo erano in grado di ridurre la glicemia e l’insulina migliorando la risposta del corpo all’insulina.

Altre ricerche hanno dimostrato che le persone con glicemia più alta e sensibilità all’insulina più bassa possono rispondere meglio agli integratori di cromo. Facendo eco a questa valutazione positiva, Richard Anderson, del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, ha dichiarato: “In sostanza tutti gli studi che utilizzano l’integrazione di cromo picolinato per intolleranza al glucosio alterata e diabete hanno mostrato un effetto positivo”.