Nelle scorse ore, Epic Games ha rilasciato le famose sfide settimanali di Deadpool su Fortnite. Come al solito, si tratta di sole due sfide da completare per ottenere una particolare ricompensa Marvel. In questo articolo andiamo ad elencarvi le due challenge e come fare per completarle. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Il famoso personaggio Marvel sta acquistando sempre più notorietà all’interno del famoso battle royale di Epic Games. Ricordiamo che le il completamento di tutte le sfide del set porterà a sbloccare, all’interno del gioco, proprio il costume del personaggio. Ecco quale è, invece, la ricompensa per il completamento delle due sfide di questa settimana.

Fortnite: una schermata di caricamento è la ricompensa di questa settimana

Per accedere alle nuove sfide di Deadpool dovete recarvi all’interno del suo nascondiglio nella schermata del Pass Battaglia. Noterete che la prima sfida che compare nel pc è “Trova l’unicorno peluche”. Questo si può facilmente scovare all’interno della schermata del Pass Battaglia. Bisogna accedere alla sezione agenti dedicata al personaggio “Miascolo” per trovare il suddetto peluche. Una volta completata la sfida potrete procedere con la seconda. Questa, chiede di visitare tutti i ponti colorati all’interno della mappa di gioco. Basteranno un paio di partite per completare anche questa semplice challenge.

La ricompensa per il completamento delle due sfide è una schermata di caricamento esclusiva dedicata al famoso personaggio Marvel. Ricordiamo che le sfide potranno essere completate fino alla fine della seconda stagione (30 aprile). Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.