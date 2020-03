Google lancia il sito Web “COVID-19 Informazioni e risorse”

Dopo molta confusione e un breve ritardo, e dopo aver ufficialmente annullato l’evento I/O 2020, Google ha lanciato il suo sito Web di “informazioni e risorse COVID-19”. Questa esperienza dedicata è focalizzata sulla fornitura di istruzione, prevenzione e risorse locali. Venerdì scorso, il presidente Donald Trump ha rivelato che “Google” stava sviluppando un sito Web di screening del coronavirus. È emerso rapidamente che la società era la responsabile di uno sforzo che incorporava un questionario sui sintomi, le indicazioni per guidare attraverso i siti di test e restituiva risultati.

Il sito web di Google sul coronavirus

La pagina delle informazioni su COVID-19 inizia con lo stesso pannello delle conoscenze che si incontra durante una ricerca sul motore Google. La scheda ha quattro schede che forniscono una “Panoramica” della situazione, una breve descrizione di “Sintomi”, suggerimenti “Prevenzione” e “Trattamenti”. La parte successiva si collega a “Aiuto e informazioni” dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie negli Stati Uniti e l’Organizzazione mondiale della sanità, mentre un menu a discesa consente di visitare il dipartimento sanitario del proprio stato per ulteriori informazioni localizzate.

La sezione successiva tratta i “Suggerimenti per la sicurezza e la prevenzione” e presenta lo stesso PSA per “aiutare a fermare il coronavirus” realizzato con l’OMS. I primi video dell’organizzazione appaiono anche qui. E’ presente inoltre una mappa di Coronavirus che mostra casi confermati in tutto il mondo. Una tabella delle statistiche è suddivisa per Paese con colonne che indicano “Casi per 1 milione di persone”, “Guariti” e “Morti”.