Per anni è stato verificato che è possibile creare virus. La cosa spaventosa è che alcuni di essi potrebbero essere creati proprio per causare un’epidemia, per motivi di guerra, terrorismo, alienazione commerciale, religiosa e persino mentale.

Prendiamo il caso del coronavirus, che ha avuto origine nella città cinese di Wuhan e ha ucciso migliaia di persone e lo stiamo affrontando come una incognita. Come altri, si dice che questo virus abbia avuto origine da animali, per cui un pipistrello malato è stato mangiato da un serpente, che a sua volta è stato consumato dagli umani.

È altamente contagioso e qualsiasi persona che abbia visitato l’immenso territorio cinese, tornando nei propri Paesi e presentando sintomi di influenza, è stato costretto ad usare il buon senso e ad essere isolata in quarantena. Parliamo, quindi, di un virus ha avuto origine negli animali, come la peste suina o l’AIDS trasmessa da una scimmia. Tuttavia, in questo caso ci chiediamo, e se non lo fosse? Il virus primario del pipistrello non potrebbe essere stato sintetizzato in un laboratorio per infettare gli esseri umani da percorsi diversi?

Teorie della cospirazione o realtà?

Naturalmente, quando appare un rischio epidemico come questo, ci vuole presto un vaccino specializzato per controllarlo, il che implica la produzione massiccia del farmaco, la cura professionale del caso e un adeguato follow-up. Tutto ciò genera un reddito all’ingrosso per vari settori, che muove l’economia e arricchisce molti.

E questo è ulteriormente corroborato dai virus dell’influenza che compaiono ogni anno, che sono mitigati con vaccini preventivi e trattamenti successivi. Per inciso, ogni anno, nuovi ceppi di influenza colpiscono seriamente 5 milioni di persone e ne uccidono circa 650.000, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità.

È sorprendente che l’influenza sia il virus più pericoloso che si ripete ogni anno, ma le persone siano terrorizzate da virus remoti come Zika, Ebola e, ora, il coronavirus.

Nella storia dell’umanità, tre grandi epidemie hanno causato milioni di vittime: la peste bubbonica nel 14° secolo, il vaiolo nel 18° secolo (attualmente sradicato) e il colera nel 19° secolo. Sebbene solo il vaiolo sia stato causato da un virus e gli altri da batteri, tutti sono stati trattati con vaccini. E ovviamente questi vaccini, oltre ad aver salvato milioni di vite, hanno prodotto e continueranno a guadagnare miliardi di dollari.

Naturalmente, lo spirito commerciale è il fondamento del nostro sistema e la primavera che guida gli imprenditori. Tuttavia, va notato che, nella produzione di vaccini, si sperimentano virus che richiedono riservatezza e alta sicurezza. Ad esempio, vediamo il caso del virus noto come SARS che è riuscito a “scappare” da un laboratorio di massima sicurezza a Pechino nel 2007, infettando nove persone che per fortuna sono state rintracciate in tempo e la sua diffusione è stata impedita.

Un altro caso si riferisce al professore dell’Università del Wisconsin Yoshihiro Kawaoka che, nel 2014, è stato in grado di creare un nuovo ceppo mortale del virus dell’influenza aviaria (HINI), resistente al sistema immunitario umano. Secondo lo scienziato, lo scopo dell’esperimento era migliorare la progettazione di nuovi vaccini per combattere questo virus. In altre parole, determinare come potrebbe mutare in futuro, al fine di combatterlo meglio.

Tuttavia, i professori Robert May e Marc Lipsitch delle Università di Oxford e Harvard, rispettivamente, ritengono che lo sviluppo di questi virus mortali siano attività ad alto rischio perché potrebbero creare un’epidemia globale e i laboratori di un’università non sono esattamente centri con massima sicurezza come richiesto dal caso. In altre parole, gruppi terroristici, nemici di un Paese e persino folli senza scrupoli potrebbero provare a compiere azioni malvagie.

Ciò indica che la scienza è positiva e benefica per l’essere umano, ma sfortunatamente il male è sempre esistito ed esisterà e qualsiasi invenzione o scoperta può essere manipolata con cattive intenzioni. A causa del rischio connesso, qualsiasi investimento nella sicurezza scientifica è pienamente giustificato.