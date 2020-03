La vitamina C potenzia fortemente le tue difese immunitarie

La vitamina C è molto importante per il sistema immunitario dell'organismo nel combattere influenze ed infezioni, ed anche per la difesa della pelle

Il sistema immunitario è una rete di cellule, organi, proteine ​​e anticorpi che lavorano per proteggerti da batteri, virus e parassiti. In altre parole, è il tessuto che lega insieme i processi corporei e li protegge da corpi estranei, come i virus. Se c’è mai stato un momento in cui il sistema immunitario era necessario per respingere i virus dannosi, lo è ora.

E’ importante mantenere il sistema immunitario in perfetta forma per tutto l’anno, ma l’attuale pandemia di COVD-19 sottolinea l’importanza di preservare il meccanismo vitale del corpo. Ci sono un certo numero di vitamine che possono aiutare a mantenere il sistema immunitario che ticchetta a un livello ottimale, e una in particolare, la vitamina C, offre tre vantaggi chiave.

L’importanza della vitamina C

In primo luogo, la ricerca mostra che la vitamina C aiuta a favorire la produzione di globuli bianchi noti come linfociti e fagociti, che aiutano a proteggere il corpo dalle infezioni. In secondo luogo, secondo la ricerca, la vitamina aiuta questi globuli bianchi a funzionare più efficacemente proteggendoli dai danni causati da molecole potenzialmente dannose, come i radicali liberi. In terzo luogo, essa è una parte essenziale del sistema di difesa della pelle.

Le prove dimostrano che è attivamente trasportata sulla pelle, dove può agire come antiossidante e contribuire a rafforzare le barriere della pelle. Rafforzando le affermazioni, gli studi hanno anche dimostrato che l’assunzione di vitamina C può ridurre i tempi di guarigione delle ferite. Inoltre, bassi livelli di essa sono stati collegati a scarsi risultati sulla salute.