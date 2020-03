Come vi abbiamo già detto qualche giorno fa, Apple ha presentato una nuova gamma di iPad Pro. Il dispositivo migliora sensibilmente dal punto di vista del comparto fotografico ma rimane quasi identico dal punto di vista delle performance. Nelle scorse ore, è giunta nota del fatto che Apple invierà il nuovo iPad Pro 2020 a tutti coloro che hanno ordinato il modello “vecchio”. Ecco la testimonianza di un cliente.

Non è la prima volta che la casa della mela morsicata decide di attuare una mossa del genere. Anche in passato, infatti, questa ha deciso di inviare prodotti di ultima generazione a coloro che avevano prenotato il modello precedente a distanza di pochi giorni, o addirittura ore, dal lancio del nuovo. Ecco come procederà Apple con iPad Pro 2020.

Apple: iPad Pro 2020 al posto di iPad Pro 2018

Pare che per tutti coloro che hanno acquistato online un nuovo iPad Pro 2018 e non è ancora stato spedito, Apple invierà automaticamente la nuova generazione. A confermarlo, un utente che ha acquistato iPad Pro 2018 poco prima del lancio del nuovo modello. Questo, nelle scorse ore, si è visto recapitare un’email di Cupertino che lo informava della sostituzione. L’uomo aveva ordinato un iPad Pro 2018 11” 256 GB Wi-Fi + Cellular e riceverà rispettivamente un iPad Pro 2020 11” 256 GB Wi-Fi + Cellular.

Ricordiamo che per coloro a cui è stato già spedito un iPad Pro di vecchia generazione, rimane sempre aperta la possibilità di restituzione entro i 14 giorni dalla data di acquisto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.