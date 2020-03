Il mondo al momento è come se fosse congelato nel tempo, come se tutto improvvisamente si fosse fermato. La nostra vita di tutti i giorni ovviamente ha subito un cambiamento radicale, e con la messa in atto della quarantena la noia ha cominciato a prendere il sopravvento.

Soprattutto i più piccoli cominciano a risentire di tutto questo e la cosa migliore in questi casi è un po’ di sano divertimento. In questo frangente il lancio del nuovo Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch ci viene in aiuto e a quanto pare è diventata la nuova “ossessione” di molti.

Cos’è Animal Crossing?

Per chi non lo conoscesse, Animal Crossing è una serie di giochi che consentono ai giocatori di creare un villaggio immerso nella natura. Nel corso del gioco sarà possibile man mano costruire ed espandere la propria abitazione, e nel mentre ci sono un mare di attività con cui divertirsi. Ad esempio è possibile raccogliere insetti, pescare, coltivare, raccogliere frutta e verdure e molto altro ancora. L’ambientazione festosa e i suoi carismatici personaggi poi lo rendono scansonato e perfetto da giocare per i più piccoli. Giocando poi è possibile sbloccare una funzione online che permette di visitare le isole dei propri amici ed è possibile connettersi e parlare con loro in tempo reale.

Dove posso trovarlo?

New Horizons è l’ultimo della serie Animal Crossing, ora disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Il titolo esce in un momento davvero propizio, dando la possiblità di evadere virtualmente dalle nostre case esplorando “nuovi orizzonti” come da titolo.

Vista la necessità di un po’ di divertimento, un nuovo Animal Crossing era proprio quello che ci voleva. Se volete smorzare la noia potete trovarlo sui vari rivenditori online o su Nintendo eShop.

Se vi siete persi le ultime notizie Nintendo, recentemente ha stretto un accordo con LEGO per una nuova linea di giocattoli a tema Super Mario.