La scorsa settimana, l’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha rilasciato un aggiornamento importante di Fortnite. Stiamo parlando, ovviamente, della versione 12.20. I dataminer hanno scovato all’interno dei codici di gioco dell’update, chiari riferimenti a dei nuovi consumabili. Questi, molto probabilmente, arriveranno nel gioco a breve. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Dopo un periodo di instabilità, pare che il noto battle royale di Epic Games sia ritornato ai suoi classici tempi di marcia. L’azienda ha ricominciato a rilasciare aggiornamenti importanti ogni due settimane e le novità introdotte sono davvero una marea. Molto presto, arriveranno nuovi oggetti speciali all’interno della mappa di gioco. Ecco cosa hanno scoperto i dataminer.

Fortnite: ecco quali saranno i tre nuovi consumabili

I consumabili sono oggetti presenti su Fortnite da oramai molte stagioni, tuttavia, nel corso del tempo l’azienda ha deciso di rimuoverne alcuni. Nei codici di gioco dell’update 12.20 sono stati trovati riferimenti in merito a ben 9 consumabili differenti. Sei di questi sono già ben noti perchè già visti nel gioco (mela, banana, cocco, peperoncino, fungo slurp e fungo scudo). Tre, invece, sono totalmente inediti (mais, cavolo e “apple sun”). Al momento, però, non si hanno specifiche ufficiali in merito alle funzioni dei tre nuovi consumabili. Si suppone che la Apple Sun avrà a che fare con lo schieramento del deltaplano.

Considerando la loro presenza all’interno dei codici di gioco dell’ultimo update, ci aspettiamo che questi vengano rilasciati nella mappa nelle prossime settimane. Ulteriori informazioni in merito arriveranno nei prossimi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti.