Al giorno d’oggi è possibile acquistare un televisore 4K da 50 pollici ad un prezzo contenuto, quindi sborsare cifre enormi per uno schermo più piccolo potrebbe sembrare controproducente. Tuttavia, il Philips Brilliance 499P9H è diverso da qualsiasi altro monitor sul mercato ed è in vendita su Amazon al prezzo di 954,34€, con una garanzia di quattro anni.

Destinato ad un pubblico aziendale, il Brilliance 499P9H è ricco di funzionalità, ma richiederà molto spazio sulla scrivania. Dopotutto, si tratta di un display da 49 pollici con una risoluzione dello schermo di 5120×1440 pixel e un rapporto di formato 32: 9 – quindi non è solo molto ampio, ma anche molto curvo.

Un monitor aziendale super accessoriato

Ma questo monitor ha molto di più; lo schermo è infatti dotato di una webcam pop-up che consente di accedere tramite il riconoscimento facciale di Windows Hello. Gli utenti aziendali apprezzeranno anche l’inclusione di un KVM, che permette di collegare due computer allo stesso display.

Il monitor dispone inoltre di una docking station USB Type-C integrata con 65 W di potenza, sufficiente per dispositivi come il Dell XPS 13, e vanta in totale dieci porte. Il Philips Brilliance 499P9H offre anche un’esperienza sonora di ottima qualità grazie ai due altoparlanti integrati, e vanta perfino un microfono per le videoconferenze.

Insomma, se cercate un monitor aziendale super accessoriato, il Philips Brilliance 499P9H fa sicuramente al caso vostro.