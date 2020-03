Con l’epidemia di coronavirus sono emerse alcune mancanze in merito a risorse che, in contesti di normalità riterremmo superflui. Se migliorate, potrebbero aiutare a combattere la pandemia. Un esempio di ciò viene da Xiaomi, che ha prodotto una maschera di sterilizzazione elettrica, che si carica tramite USB.

Ricordiamo che la stessa azienda, a gennaio, ha anche lanciato una lampada con l’obiettivo di eliminare il virus e ha anche iniziato a sviluppare mascherine intelligenti per valutare l’aria che respiriamo.

Xiaomi lancia la maschera di sterilizzazione elettrica che si carica tramite USB

Xiaomi è un’azienda veramente innovativa che, pertanto, introduce sul mercato prodotti utili con tecnologia interessante. Ora, il marchio cinese ha lanciato maschere che sono veri gadget.

In un momento in cui l’uso delle maschere si sta intensificando, il nome di Xiaomi appare ancora una volta con una striscia di innovazione. Dopo aver sviluppato maschere intelligenti per valutare l’aria che respiriamo, l’azienda ha ora messo in vendita una maschera di sterilizzazione elettrica.

La maschera si chiama Xiaomi Youpin Q5S ed è in vendita nel negozio online dell’azienda, Youpin. Lo strumento si carica tramite USB e promette di purificare l’aria con un’efficienza del 95%.

È stato sviluppato con un sistema di filtrazione progressivo e funziona a due velocità per proteggere l’utente da germi, polvere, polline, fumi, peli di animali e anche gas e particelle inquinanti, per un periodo di 6 ore.

In termini di aspetto, è un po’ diverso dalle maschere tradizionali. Youpin Q5S è voluminoso ed è costituito da una parte frontale, simile a un guscio, in plastica con dettagli in silicone all’interno. La maschera si adatta al contorno del viso, come modo per sentirsi più a proprio agio con chi la usa.

Vedi qui in video:

Nonostante sia un prodotto sofisticato, non è inteso per essere considerato un oggetto ostentato. A sua volta, mira ad essere un modo per offrire la massima protezione all’utente, essendo efficace nel filtrare l’aria in modo che raggiunga i polmoni il più puro possibile.

Youpin Q5S è disponibile solo per alcuni Paesi e ha un costo di 33 dollari, ovvero circa 30 €.