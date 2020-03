Alimentazione, come cambiarla quando ti alleni da casa

Indipendentemente da macro e micronutrienti, l’alimentazione cambia quando si passa da un allenamento in palestra ad uno fatto in casa. Non importa quanto sia buono il tuo allenamento a casa, i consigli sull’altro lato delle cose sono sempre utili. Quindi come fai ad assicurarti che, in uno stato di autoisolamento, dovuto al coronavirus,, puoi adattare il tuo regime nutrizionale per adattarlo alla tua nuova routine di fitness?

“In genere trovo che facciamo meno lavoro perché non abbiamo le stesse risorse disponibili”, ha dichiarato Jonathan Dick, responsabile della formazione personale di Equinox Tier X. “Tuttavia tenderemo a mangiare normalmente senza apportare modifiche. Questo riguarda sia il tuo allenamento sia anche la vita in generale: stiamo bruciando meno calorie in ogni scenario, quindi dobbiamo consumare meno del normale. Una soluzione semplice che mi piace fare è concentrarmi sul consumo di proteine ​​magre, verdure e grassi sani durante il giorno e spingere i miei carboidrati esclusivamente attorno ai miei allenamenti.”

L’alimentazione quando si sta in casa

Dick consiglia di assicurarsi che il tuo frigorifero sia fornito di una sana selezione di alimenti in modo da poter effettivamente fare le giuste scelte per te. “Ora che stiamo lavorando tutti da casa, molti di noi, per la prima volta dopo anni, hanno effettivamente più controllo sulla nostra alimentazione che mai”, ha aggiunto.

A colazione consiglia uova, spinaci e avocado per iniziare la giornata in modo magra. Per pranzo? “Sardine con una grande insalata di foglie, peperoni, cipollotti, barbabietola. Qualunque sia la verdura che ti piace, davvero.” Quindi un’ora prima dell’allenamento, suggerisce un piccolo yogurt greco con un pezzo di frutta: “una mela, alcune bacche o due o tre date”. Una volta che ti sei allenato, fai una cena post-allenamento. Raccomanda un vassoio di cosce di pollo con rosmarino e timo, pomodori e patate dolci.