I nuovissimi auricolari a marchio beats, Powerbeats 4 sono finalmente arrivati su Amazon. Questo, è uno dei primissimi rivenditori, in Italia, ad avere il prodotto disponibile in pronta consegna. In questo articolo, andremo ad elencare tutte le caratteristiche e il prezzo dei più chiacchierati auricolari delle ultime settimane.

Abbiamo parlato dei Powerbeats 4 per diverse settimane. Come al solito, infatti, Apple li ha svelati molto prima del previsto a causa di iOS. Circa una settimana fa, dopo una lunga attesa, la casa della mela morsicata ha finalmente deciso di annunciare ufficialmente il prodotto con un comunicato stampa. Sono ancora pochi i negozi in Italia ad avere disponibilità del prodotto. Amazon è uno di questi.

Amazon: ecco il prezzo dei nuovi Powerbeats 4

Come al solito Amazon non si smentisce mai. I nuovi auricolari a marchio beats sono già disponibili all’acquisto presso il noto e-commerce. Gli auricolari wireless sono disponibili in tutte e tre le colorazioni: bianco, rosso e nero. Il prezzo coincide con quello dichiarato da Apple nel comunicato di presentazione, 149,95 euro. Una volta acquistati, questi arriveranno a casa vostra nel giro di pochi giorni.

Ricordiamo che i Powerbeats 4 sono la versione aggiornate dei tanto amati Powerbeats3. Questi, montano il performante chip H1 presente già su AirPods di seconda generazione, AirPods Pro e Powerbeats Pro. Grazie ad esso, è possibile sfruttare la funzione “Hey Siri” anche su questo modello di auricolari. Anche l’autonomia migliora rispetto al passato. Parliamo di 15 ore contro 12 ore. Conoscendo Amazon, una promozione sul prodotto potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.