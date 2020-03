Da qualche ora, la casa della mela morsicata, Apple, ha annunciato il ritorno di una promozione molto interessante. Questa, riguarda le ricariche del credito del proprio Apple ID. Per un periodo di tempo limitato, ricaricando l’account si riceverà un bonus del 10%. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa.

Il colosso di Cupertino che propone una iniziativa promozionale è cosa assai rara. Tuttavia, negli ultimi tempi sembra che la situazione si stia intensificando. Questa volta, il colosso di Cupertino ha deciso di invogliare gli utenti a ricaricare credito sul proprio Apple ID grazie ad un bonus del 10% sui fondi aggiunti. Ecco fino a quanto durerà la promozione e chi potrà usufruirne.

Apple: ecco i termini dell’interessante promozione

Come vi abbiamo già accennato, non è la prima volta che l’azienda della mela morsicata propone l’iniziativa. Da oggi, e fino al prossimo 3 aprile, gli utenti di diversi paesi riceveranno un bonus del 10% sull’aggiunta di credito al proprio Apple ID. La promozione è valida solo su una singola ricarica dell’importo compreso tra 1 euro e 300 euro. L’accesso all’offerta può variare in base alle informazioni dell’account. Tra i paesi in cui l’iniziativa è stata lanciata c’è, ovviamente, anche l’Italia.

E’ ora un ottimo momento per ricaricare il proprio credito Apple ID. Sono mesi che l’azienda non riproponeva l’iniziativa. Non sappiamo se questa avrà intenzione di riportarla in campo anche in futuro. Ricordiamo che il credito Apple ID non ha scadenza è può essere utilizzato su tutte le piattaforme dell’azienda. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.