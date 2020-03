Mentre tutti non fanno altro che parlare dei nuovi iPad Pro presentati da Apple negli scorsi giorni, Digitimes pensa già al futuro. Secondo questo, il colosso di Cupertino sarebbe già al lavoro sul lancio di un terzo modello di iPad Pro 2020. Il dispositivo introdurrebbe per la prima volta i display mini-LED. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra proprio che il colosso della mela morsicata, Apple, non abbia finito con iPad Pro in questo 2020. Un nuovo modello della gamma è atteso entro la fine dell’anno. A sostenere questa tesi, anche il noto analista Ming-Chi Kuo. Ecco tutto quello che sappiamo.

Apple sta investendo molto sulla tecnologia mini-LED

Stando a quanto dichiarato nel report, la casa della mela morsicata preferisce non adottare i pannelli OLED per i dispositivi di medie/grandi dimensioni. Piuttosto, l’azienda sembra andare a favore di quelli mini-LED. Questi ultimi permettono comunque di ottenere molti dei benefici dei pannelli OLED come un maggiore contrasto e la possibilità di costruire dispositivi più sottili. Stando a quanto dichiarato da Digitimes, entro fine anno, Apple lancerà un nuovo iPad Pro con display da 12.9” dotato di questa tecnologia. Per il resto, il device avrà caratteristiche molto simili a quelle dei modelli lanciati nelle scorse ore.

Per quanto un’ipotesi di questo tipo possa sembrare strana, anche il noto analista Ming-Chi Kuo la sostiene. Questo, già qualche settimana fa, aveva affermato che un tablet della mela morsicata con display mini-LED sarebbe arrivato entro la fine del 2020. Non ci resta che aspettare e vedere Come evolverà la situazione. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.