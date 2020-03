Si parla del lancio di un nuovo modello di Apple TV da oramai diversi mesi. Riferimenti al dispositivo sono stati scovati anche all’interno dei codici di iOS 14. Nelle scorse ore, sono emerse online quelle che potrebbero essere alcune delle novità che vedremo su quella che viene definita “Apple TV 6”. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato dei primi indizi riguardanti la nuova Apple TV. Ciò che è emerso è che il dispositivo sarà dotato, molto probabilmente, di un telecomando completamente ridisegnato. Non si esclude, inoltre, che questo possa avere qualche particolare funzione innovativa. Ma non è tutto, ecco cos’altro c’è da aspettarsi.

Apple TV con memoria interna raddoppiata

Ebbene sì, sembra che una delle novità principale sarà la memoria di base raddoppiata. Attualmente, Apple propone due modelli, uno da 64 GB e uno da 128 GB. Con la prossima generazione si passerà direttamente a tagli da 128 GB e 256 GB. In questo modo, gli utenti non avranno problemi di spazio per giocare ai titoli del nuovo Apple Arcade. Ovviamente, la nuova Apple TV sarà dotata anche di un chip decisamente più performante rispetto a quello dell’attuale generazione. Al momento, però, non si hanno informazioni precise sulle sue caratteristiche.

Come ciliegina sulla torta, il colosso di Cupertino introdurrà una serie di funzioni molto utili con la nuova versione di tvOS. Parliamo di aggiunte come lo Screen Time, la modalità bambini e così via. Queste, molto probabilmente, saranno funzioni disponibili anche sulle precedenti generazioni di Apple TV. Al momento, non è stata comunicata una data ufficiale di lancio del prodotto. Ciò che è certo, è che questo avverrà entro il prossimo autunno. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.