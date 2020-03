Sono settimane che parliamo di Fortnite e delle sfide Deadpool arrivate nel gioco con l’inizio della stagione 2 del noto battle royale. Diverse, le ricompense rilasciate da Epic Games fino ad ora. Della skin del famoso personaggio marvel, però, ancora non si è vista traccia. Molto probabilmente, l’azienda vuole attendere ancora un po’ prima del rilascio. Nelle scorse ore, un indizio comparso nel gioco sembra aver velatamente svelato la data di uscita del costume. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, i videogiocatori di Fortnite non aspettano altro. In molti credevano che il costume di Deadpool sarebbe arrivato nel gioco entro questa settimana, tuttavia, i codici di gioco della versione 12.20 hanno smentito la voce. La skin potrebbe arrivare, però, il prossimo 3 aprile. Scopriamo insieme il perché.

Fortnite: il misterioso calendario che indica una data “speciale”

Come ben saprete, il nascondiglio di Deadpool all’interno dell’agenzia cambia ogni qual volta si completano le sfide settimanali. Completando quelle di questa settimana, compare all’interno del nascondiglio un calendario. Questo, indica un conto alla rovescia per una data precisa. In molti sul web hanno ipotizzato che si trattasse della data di rilascio della famosa skin. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme da parte di Epic Games.

In ogni caso, la data incriminata risulta essere il 3 aprile. Sarà davvero quello il giorno in cui i fan del fenomeno videoludico potranno mettere le mani sulla tanto attesa skin? Ulteriori informazioni a riguardo potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Restate in attesa per aggiornamenti.