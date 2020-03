I migliori giochi online per passare il tempo giocando con i vostri amici

In questo periodo di quarantena, giocare a dei giochi multiplayer con i propri amici può essere un ottimo modo per rimanere in contatto e passare il tempo

Scegliere un gioco da giocare con gli amici può essere più facile a dirsi che a farsi. Deve essere multiplayer, ovviamente, e se è troppo semplice, non ci sarà abbastanza divertimento a lungo termine. Se è troppo complesso, allora non c’è molto spazio per chattare e uscire.

Ecco un elenco di giochi che sono perfetti per rimanere in contatto con le persone, anche se si trovano dall’altra parte del mondo. Sia che tu sia bloccato dentro, o semplicemente mantenendo un’amicizia a distanza, queste sono grandi opzioni molto divertenti.

Alcuni ottimi giochi multiplayer

Jackbox Party Pack 3. Ogni Jackbox Party Pack contiene una selezione di giochi di società, che vanno dalle curiosità standard ai complessi giochi di ruolo nascosto che sono garantiti per causare un delizioso caos. Solo una persona del gruppo deve possedere il Party Pack, e il resto del gruppo può partecipare inserendo il codice del party su jackbox.tv.

Sea of ​​Thieves. Sea of ​​Thieves è un gioco pirata incredibilmente sano che offre ai giocatori una nave, un obiettivo per trovare tesori e una serie di scheletri da sconfiggere. Le cose diventano davvero divertenti quando incontri altri giocatori in mare; c’è una sorprendente profondità nella costruzione di alleanze, nella scelta di quando tradire e nell’esecuzione delle manovre di combattimento PvP. Sin dal lancio, Sea of ​​Thieves ha lavorato duramente per essere accessibile. Una modalità PvP, The Arena, offre partite di 24 minuti di gioco orientato al combattimento PvP. C’è anche un tutorial relativamente nuovo, Maiden Voyage, che può facilitare i nuovi giocatori che potrebbero altrimenti ritrovarsi persi in mare.

Minecraft. Minecraft consente ai giocatori di costruire quello che vogliono, dalle vaste caverne sotterranee alle città high-tech. Lungo la strada, ci sono bestie da abbattere, come un’orda di Creepers, spettrali Endermen e una miriade di guerrieri di maiale all’inferno. I giocatori possono noleggiare un “regno”, che consente fino a 10 giocatori consecutivi, oppure pagare per un server privato più grande. Personalmente, trovo che il modo migliore per giocare a Minecraft con gli amici sia di creare e costruire una città, e di far lavorare tutti insieme per raccogliere materiali e creare un insieme coerente di edifici.