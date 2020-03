Il detto “La vita non è tutto arcobaleni e unicorni”, pare che non possa essere applicato al Silvicincia dai Sopraccigli. Questo piccolo passerotto sembra quasi un arcobaleno volante per via dei suoi colori sgargianti ed è senza dubbio uno degli uccelli più belli e colorati del nostro pianeta.

Di questi tempi vedere una meraviglia della natura come il Silvicincia dai Sopraccigli (Leptopoecile sophiae) fa senz’altro bene al nostro umore. Una sferzata di colori e gioia in un mondo che sembra sempre più grigio.

Due parole sui Silvicincia dei Sopraccigli

Il Silvicincia vive in Cina, Tian Shan e Himalaya, e può essere trovato nelle foreste boreali. Hanno un piumaggio blu violaceo con una sfumatura color castagno sul capo, una pancia rosata e un sopracciglio che sembra grigio o bianco. I maschi hanno colori più vibranti delle femmine. I Silvicincia pesano tra i 6 e gli 8 grammi e sono lunghi 8,5-10 cm.

Questi uccelli non sono solo belli, ma sono anche molto educati poiché i loro cinguettii emettono il suono “sirrrrrr”. I passerotti dalla fronte bianca vivono in coppia durante la stagione riproduttiva, ma verso la fine si uniscono a stormi di 25 o più elementi. Hanno anche una dieta molto variegata che spazia da piccoli insetti e ragni a piccole quantità di bacche e semi durante l’autunno e l’inverno.

Fortunatamente, questi uccelli colorati non sono minacciati dall’estinzione, il che potrebbe essere dovuto ai loro nidi ben mimetizzati o alla mancanza di predatori locali nelle loro aree di nidificazione.