VPN, l’importanza di sceglierne una per la propria sicurezza informatica

La rete vituale privata VPN può essere molto utile per chi lavora da casa e non solo per evitare rischi di attacchi hacker e malware

Che tu stia lavorando da casa a causa della minaccia del coronavirus o semplicemente trascorrendo più tempo online, potresti prendere in considerazione l’utilizzo di una rete privata virtuale o VPN. Essa, che in genere è un software scaricato, instrada tutti i dati inviati da e verso il tuo computer o smartphone attraverso il proprio server. Ciò impedisce a chiunque guardi il traffico di sapere quali siti stai visitando. Può aiutare a mascherare la tua identità e posizione anche da ficcanaso.

E, in genere, una VPN crittografa o confonde anche i dati, quindi se qualcuno dovesse intercettarli in qualche modo, non sarebbe in grado di usarli. Le aziende di solito installano VPN sui computer dei dipendenti che lavorano spesso in remoto.

La scelta della rete VPN

Questi servizi sono sempre stati particolarmente importanti per chiunque usufruisse del WiFi gratuito in un aeroporto o in una biblioteca. Quelle reti sono rischiose perché gli hacker possono saltare sulla stessa rete e intercettare le informazioni che vanno e vengono da un computer in un cosiddetto attacco “man in the middle”. Ma le VPN sono utili anche per l’uso domestico, soprattutto se hai dubbi sulla sicurezza della tua rete WiFi.

Può essere difficile scegliere una buona VPN, dicono gli esperti di sicurezza. Le VPN di livello consumer spesso non offrono lo stesso livello di protezione di quelle progettate per le aziende. In effetti, alcune reti dei consumatori raccolgono e vendono anche i dati dei consumatori per un profitto. “Non esiste una VPN gratuita”, afferma Kowsik Guruswamy, Chief Technology Officer di Menlo Security. “Ti stanno inviando annunci o ti stanno rintracciando”.

“Inoltre, anche la migliore di essa non blocca malware, ransomware, attacchi di phishing e altre truffe”, afferma Richard Henderson, capo dell’intelligence globale sulle minacce presso la società di sicurezza informatica Lastline. Le VPN possono essere molto utili, ma sono solo uno strumento nello sforzo del consumatore di rimanere online in sicurezza, insieme a misure come software antivirus, gestori di password e una forte dose di cautela.