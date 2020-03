Nelle scorse ore, l’azienda della mela morsicata, Apple, ha rilasciato una serie di update importanti per iPhone, iPad, Apple Watch, Mac e Apple TV. Oltre agli aggiornamenti software dedicati ai dispositivi di ultima generazione, Cupertino ha anche deciso di rilasciarne alcuni dedicati esclusivamente ai prodotti con qualche anno in più. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, ancora una volta il colosso di Cupertino dimostra di essere una delle aziende più accorte alla sicurezza di tutti i suoi utenti. Aggiornamenti di sicurezza per i dispositivi più datati vengono rilasciati a distanza di anni dal loro lancio sul mercato. Ecco quali sono, questa volta, i device interessati.

Apple: aggiornamenti di sicurezza per iPhone e iPad datati

Gli aggiornamenti di sicurezza per dispositivi datati rilasciati dalla mela morsicata nelle scorse ore riguardano iPhone 6, iPhone 5s, iPad Air, iPad mini 2 e iPad mini 3. L’update in questione prende il nome di iOS 12.4.6. Come potete immaginare, questo non porta in campo nessuna novità sostanziale all’interno dei dispositivi. L’unico scopo per il quale Cupertino li rilascia è la sicurezza dei dispositivi. Ovviamente, il colosso di Cupertino ha anche rilasciato un update Apple Watch, watchOS 5.3.6. Questo ottimizza l’utilizzo dello smartwatch con i suddetti dispositivi.

Infine, un update è stato rilasciato anche per Apple TV di terza generazione. Anche in questo caso, l’aggiornamento corregge diversi bug di sicurezza. Ricordiamo che Apple è una delle poche aziende tecnologiche che continua ad aggiornare i suoi dispositivi anche a distanza di anni dal lancio. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.