Nelle scorse ore, la casa della mela morsicata, Apple, ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi MacBook in varie configurazioni. Questo, senza una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda. Non è la prima volta che una cosa del genere accade. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra proprio che la casa della mela morsicata abbia aumentato i prezzi di molte delle configurazione dei Mac. Non hanno subito aumenti, per fortuna, i modelli “base” di tutte le gamme. A confermare gli aumenti di prezzo, tutta una serie di utenti che avevano messo i Mac configurati nel carrello qualche giorno fa. Quale sarà stato il motivo?

Apple: prezzi maggiorati del 10% sui Mac configurati

Come ben saprete tutti, Apple offre la possibilità di configurare i vari modelli di Mac a proprio piacimento. Da qualche giorno a questa parte, i costi delle varie configurazioni sono aumentati del 10%. Il provvedimento di Apple sembra coinvolgere diversi paesi. A rendersi conto degli aumenti, come già detto, tutta una serie di utenti che aveva messo nel carrello i prodotti qualche giorno fa. Non sappiamo, al momento, il perché Apple abbia deciso di aumentare i prezzi.

Ricordiamo che tutte le configurazione standard dei Mac e MacBook non hanno subito nessun tipo di aumento di prezzo. Apple non ha dichiarato nulla in merito alla faccenda. Non sappiamo se questa deciderà di farlo o meno. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.