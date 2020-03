Come preannunciato già qualche giorno fa, Apple ha finalmente deciso di rilasciare la versione definitiva di iOS 13.4. Sono settimane che parliamo dell’update e del suo possibile rilascio al pubblico. Ebbene sì, l’attesa è finalmente terminata. Da poche ore, tutti possono provare le novità dell’aggiornamento. In questo articolo, appunto, andremo ad elencarvi le aggiunte più interessanti.

iOS 13.4 non è l’unico sistema operativo rilasciato da Apple nelle scorse ore. Insieme ad esso, infatti, arrivano update anche per iPad, Apple Watch, Mac e Apple TV. Diverse le novità introdotte nei diversi sistemi operativi. In un altro articolo vi abbiamo già parlato del nuovo supporto ai trackpad per iPad. Oggi, invece, ci soffermiamo sulle novità riguardanti iPhone. Scopriamole insieme.

Apple: ecco le novità che iOS 13.4 porta su iPhone

Una delle novità sicuramente più interessanti del nuovo iOS 13.4 sono i nuovi sticker Memoji. Apple, infatti, ha deciso di ampliare il catalogo con le più disparate espressioni. Diversi cambiamenti sono stati apportati all’app mail, Ad esempio, da ora la barra degli strumenti ha una diversa impostazione e la barra degli strumenti risulta essere sempre visibile. Infine, altra aggiunta importante, la possibilità di condividere le cartelle iCloud Drive tramite l’app File. Novità annunciata da mesi dal colosso di Cupertino e finalmente arrivata sui dispositivi con questo update.

Sono queste, tre delle più importanti novità arrivate con iOS 13.4. Ovviamente, l’update porta in campo anche miglioramenti di stabilità del sistema e una marea di correzioni di bug. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.