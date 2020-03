Coronavirus, la clorochina non è migliore della normale terapia

In America si aveva la certezza che la clorochina fosse un mezzo molto utile per combattere il coronavirus, ma un recente studio cinese non lo conferma

L’idrossiclorochina, un medicinale per la malaria che il presidente Donald Trump ha propagandato come trattamento per il coronavirus, non è stato più efficace delle cure convenzionali, secondo un piccolo studio. Il rapporto pubblicato dal Journal of Zhejiang University in Cina ha mostrato che i pazienti che hanno ricevuto la medicina non hanno combattuto il nuovo coronavirus più spesso di quelli che non hanno ricevuto la medicina. Lo studio ha coinvolto solo 30 pazienti.

Dei 15 pazienti trattati con il farmaco per la malaria, 13 sono risultati negativi per il coronavirus dopo una settimana di trattamento. Dei 15 pazienti che non hanno ricevuto idrossiclorochina, 14 sono risultati negativi per il virus. I risultati dello studio non erano statisticamente significativi.

La clorochina non è efficace contro il coronavirus

La clorochina, in particolare se somministrata con l’azitromicina antibiotica, ha ricevuto un’attenzione diffusa a seguito di un controverso piccolo studio su circa 40 pazienti ricoverati in ospedale con Covid-19 in Francia. In quello studio, il farmaco sembrava aiutare a eliminare il virus dai corpi di 26 pazienti a cui era stato somministrato il farmaco, sulla base di campioni prelevati da tamponi nasali. Gli esperti hanno criticato la progettazione dello studio, definendolo interessante ma tutt’altro che definitivo.

Trump ha affermato più volte di essere sicuro che la medicina funzionerà. Sabato, anche il vicepresidente Mike Pence ha propagandato la droga a un evento della Casa Bianca. “I medici possono ora prescrivere la clorochina per quello scopo off-label di trattare i sintomi del coronavirus”, ha detto Pence. “Il presidente è molto ottimista”. Viene già somministrato a molti pazienti ricoverati a New York e stanno iniziando studi più ampi, parte di un ampio sforzo per trovare qualsiasi cosa possa funzionare contro la malattia.

Nello studio cinese, condotto da ricercatori del dipartimento di infezione e immunità presso il Centro clinico di sanità pubblica di Shanghai, i 15 pazienti che non hanno ricevuto idrossiclorochina sono stati trattati con cure convenzionali. Ciò include il riposo a letto, l’inalazione di oxgen e l’uso di farmaci antivirali raccomandati nelle linee guida per il trattamento in Cina come lopinavir e ritonavir e, se necessario, gli antibiotici.

Un paziente trattato con idrossiclorochina è progredito in una malattia grave durante lo studio. Quattro pazienti a cui è stato somministrato il medicinale hanno sviluppato diarrea e segni di potenziali danni al fegato, rispetto a tre che hanno ricevuto un trattamento convenzionale. I ricercatori hanno concluso che sono necessari ulteriori studi su un numero maggiore di pazienti per studiare a fondo i rischi e i benefici del farmaco.