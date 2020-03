Apparentemente il discorso sull’origine di questo coronavirus non è ancora finito. Se nelle scorse settimane gli Stati Uniti e la Cina si lanciavano accuse a vicenda paventando anche lo zampino di una creazione in laboratorio di tale virus, negli scorsi giorni è emerso dell’altro. Secondo il paese asiatico, l’origine del virus potrebbe essere proprio l’Italia.

A come sono arrivati a tale ipotesi? Travisando delle parole dette da un esperto italiano, il professore Giuseppe Remuzzi. Quest’ultimo ha detto che già verso la fine di novembre erano state notate delle polmoniti sospette.

Le sue parole: “Sono state osservate polmoniti molto strane, e molto gravi, soprattutto fra persone anziane già a dicembre e perfino a novembre. Questo vuol dire che il virus circolava, almeno in Lombardia, e prima che fossimo a conoscenza della crisi in Cina”.

Queste parole suonano effettivamente minacciose, ma non provano assolutamente nulla. Ovviamente vanno inserite in un contesto e vanno prese per quello che sono, un’analisi non scientifica della situazione. Prima di usarle per muovere accuse verso qualcuno andrebbero eseguiti degli studi in merito. Invece no.

Attention #Italy! After blaming #USArmy for bringing #CCPVirus #COVID2019 to #Wuhan, #CCP is trying to shift responsibility to you, saying your top expert Giuseppe Remuzzi said that #coronavirus symptoms appeared in Italy earlier than in #China. Report: https://t.co/O1JQXGdOTN pic.twitter.com/mpl73coX6Z

