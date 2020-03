La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, si sta dando davvero da fare con il suo noto battle royale. Nelle scorse ore, l’azienda ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fortnite. Stiamo parlando, ovviamente, della versione 12.21. In questo articolo andremo a scoprire quelle che sono state le novità introdotte nel gioco.

Ebbene sì, Epic Games ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fortnite a solo una settimana di distanza dal 12.20. L’update di questa settimana è decisamente più piccolo. Questo si incentra sopratutto sulla correzione di bug. Nonostante ciò, una novità interessante è stata scovata dai dataminer all’interno dei codici di gioco. Ecco di cosa si tratta.

Fortnite: in arrivo sfide speciali per la skin “Oro”

I dataminer di Fortnite non hanno trovato grosse novità all’interno dei codici di gioco del nuovo aggiornamento. L’unica novità risulta essere un set di sfide molto particolari correlate alla skin ancora non rilasciata “ORO”. Le sfide saranno rispettivamente 4 e faranno guadagnare 100mila punti esperienza ognuna. Inoltre, con il loro completamento si sbloccheranno anche una skin armi e un piccone abbinati al famoso costume. Al momento, però, non abbiamo dettagli in merito alla disponibilità delle sfide.

C’è, infatti, chi pensa che queste saranno proposte per coloro che compreranno il costume e chi, invece, crede che saranno gratuite per tutti. Come già detto in precedenza, le altre novità dell’aggiornamento sono solo bugfix e miglioramenti della stabilità del videogioco. La prossima settimana ci aspettiamo l’uscita di un nuovo grosso update del gioco, il 12.30. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.