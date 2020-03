Circa una settimana fa, Apple ha presentato una nuova gamma di iPad Pro e una nuova Magic Keyboard per esso. Se gli iPad Pro risultano essere già disponibili in pronta consegna, lo stesso non si può dire per la innovativa tastiera. Apple, infatti, sembra essere in ritardo con la produzione. Inizialmente, l’azienda ha comunicato che questa sarebbe arrivata negli store nel corso di aprile. Ciò che dice Amazon, però, sembra confermare altro.

Ebbene sì, sembra che Apple si sia resa conto che Ad aprile non riuscirà a lanciare la nuova Magic Keyboard. Se si visita il sito dell’azienda, infatti, questa dichiara che le nuove tastiere arriveranno prossimamente. Nessuna data specifica è stata confermata. Discorso diverso, invece, per Amazon. Secondo il noto e-commerce, le due nuove tastiere arriveranno il prossimo 30 maggio. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple: Amazon svela la data di uscita delle nuove Magic Keyboard

Le nuove Magic Keyboard sono una delle novità principali presentate da Apple la scorsa settimana. Per la prima volta, la tastiera per iPad introduce un trackpad e dei tasti retroilluminati. Inoltre, la presenza di una porta USB-C fa sì che si possa caricare l’iPad tramite la tastiera senza per forza dover occupare la porta USB-C del tablet. La Magic Keyboard per iPad sarebbe dovuta arrivare insieme ad iPad Pro 2020. Tuttavia, l’emergenza Coronavirus ha causato non pochi ritardi con la produzione dell’accessorio.

Sul sito di Amazon, nelle scorse ore, è stato dato il via alle prenotazioni del prodotto. La data di uscita di entrambe le configurazioni della tastiera è fissata per il prossimo 30 maggio. I prezzi sono abbastanza alti. Magic Keyboard per iPad Pro 11” ha un costo di 339 euro. Quella per iPad Pro 12.9”, invece, sale a 399 euro. Ricordiamo che entrambi i modelli sono compatibili anche con la precedente generazione di iPad Pro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.