Le offerte dedicate ai prodotti Apple non cessano di arrivare all’interno del noto e-commerce di Amazon. In queste ore, l’azienda ha deciso di lanciare interessanti promozioni sull’intera gamma di AirPods. Sia i due modello di AirPods di seconda generazione che i nuovi AirPods Pro sono disponibili in pronta consegna ad un prezzo strabiliante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ebbene sì, Amazon non si smentisce mai. Non è la prima volta che il noto sito decide di mettere in offerta gli auricolari della mela morsicata. Trovare sconti sull’intera gamma, però, è cosa assai rara. Ecco in cosa consistono le tre promozioni.

Apple: AirPods Pro a soli 240 euro!

Ovviamente, il modello più scontato in assoluto risultano essere gli AirPods di seconda generazione con custodia di ricarica wireless. I piccoli gioiellini vengono proposti da Amazon al costo di 169 euro, ben 60 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 229 euro (26% di sconto). A seguire, troviamo gli AirPods di seconda generazione con case di ricarica standard. Questi, vengono proposti dall’azienda ad un costo di 139,99 euro, quasi 40 euro di sconto sul prezzo di listino di 179 euro. Infine, ma non meno importanti, troviamo i nuovissimi AirPods Pro. Gli oramai famosi auricolari vengono venduti ad un prezzo shock di 240 euro. Anche in questo caso, quasi 40 euro in meno rispetto al listino di 279 euro.

Ricordiamo che si tratta di offerte a tempo limitato, di conseguenza, i prezzi potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.