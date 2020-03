Cambiamenti climatici, i fiori selvatici si stanno spostando al nord

I fiori selvatici si stanno spostando verso nord all’aumentare della temperatura, spingendo gli esperti a gestire i paesaggi per fare spazio alle piante di fronte ai cambiamenti climatici. I risultati dei primi cinque anni del National Plant Monitoring Scheme, finanziato dal governo, che utilizza i dati di 15.000 sondaggi condotti da scienziati volontari cittadini, mostrano già l’impatto di un mondo in via di riscaldamento sugli impianti del Regno Unito.

I dati rivelano che piante come le orchidee selvatiche stanno espandendo la loro gamma verso nord, hanno detto gli esperti. Il National Plant Monitoring Scheme esamina 30 habitat diversi, da boschi e siepi a torbiere e corsi d’acqua, con circa 30 fiori selvatici da cercare in ogni tipo di luogo. I dati sono raccolti da volontari, coordinati dall’organizzazione benefica Plantlife e analizzati da botanici di una serie di organizzazioni guidate dal Centro britannico per l’ecologia e l’idrologia (CEH).

I fiori selvatici si spostano a causa dei cambiamenti climatici

Le orchidee palustri esterne, una pianta alta trovata in praterie umide, una volta erano limitate alla metà meridionale del Regno Unito, ma i record sono arrivati ​​da nord fino a Newcastle upon Tyne. Le orchidee ape non erano state precedentemente trovate in Scozia, ma i volontari hanno scoperto le piante, i cui fiori assomigliano al retro di un’ape, in diversi siti intorno a Glasgow ed Edimburgo.

Altre piante specializzate si stanno muovendo al di fuori del loro normale raggio d’azione, tra cui muschio di pietra, una pianta grassa che una volta si trovava solo nella New Forest e nell’East Anglia, che si sta diffondendo negli habitat sabbiosi in Scozia. I primi prati erano stati trovati solo nella penisola di Lizard nell’estremo sud-ovest dell’Inghilterra, ma ora sono stati registrati a Fishguard, nel sud-ovest del Galles, così come a Rosslare in Irlanda e nel centro di Londra.

Vi sono anche preoccupazioni circa il rischio di estinzione e minaccia per le piante che non possono più salire in alto sulle montagne, ad esempio le specie artiche e alpine come la sassifraga delle Highland.