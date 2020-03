Combattere l’inquinamento atmosferico è uno dei primi obiettivi dell’uomo per poter migliorare la qualità di vita. Gli alberi, in tal senso, ci danno un enorme mano, soprattutto nelle città per contrastare le particelle dannose prodotte dall’auto e dagli impianti domestici. Uno studio ha cercato di capire quale specie arborea sia effettivamente più efficacie per questo scopo.

Lo studio in sé ha anche evidenziato come gli alberi sono effettivamente tra i nostri migliori alleati nell’affrontare l’inquinamento dell’aria grazie alla cattura diretta nel momento in cui le particelle dannose per la nostra salute di depositano su di essi. In ogni caso, per trovare la specie migliore ne hanno studiate 61 basandosi su 12 tratti ritenuti fondamentali.

Gli alberi migliori per combattere l’inquinamento dell’aria

Le parole di uno degli autori: “Ci stiamo tutti svegliando sul fatto che l’inquinamento atmosferico e il suo impatto sulla salute umana e sulla salute del nostro pianeta sono la questione fondamentale del nostro tempo. L’inquinamento atmosferico è responsabile di documento originale ogni anno e questo potrebbe essere intensificato dalla crescita della popolazione prevista.”

“L’uso delle infrastrutture verdi come barriere fisiche tra noi stessi e gli inquinanti provenienti dalle nostre strade è un modo promettente per proteggerci dal devastante impatto dell’inquinamento atmosferico. Speriamo che la nostra guida dettagliata alla selezione delle specie di vegetazione e la nostra consulenza contestuale su come piantare e utilizzare le infrastrutture verdi è utile a tutti coloro che desiderano esplorare questa opzione per combattere l’inquinamento “.

Lo studio, come detto, si è basato su 12 punti ritenuti fondamentali. A secondo di quest’ultimi, ogni panorama diverso ha bisogno di una specie diversa. Il link al documento originale.