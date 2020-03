Un’interessante novità arriva per i più assidui frequentatori di YouTube. Gli utenti iscritti a YouTube Music potranno infatti leggere i testi mentre ascoltano un brano sulle app iOS e Android del servizio, ha dichiarato la società. Per vedere i testi e finalmente cantare senza inventarsi le parole, nel momento in cui apriamo un brano nell’app, sarà sufficiente toccare il tasto “i” sul lato sinistro dello schermo. I testi verranno quindi visualizzati sotto la barra di tracciamento della canzone.

La novità non è ancora disponibile sulla versione web di YouTube, ma la società è al lavoro

Apple Music e Spotify potranno anche mostrare i testi durante la riproduzione di un brano e, in alcuni di essi, questi aggiornamenti potranno anche far avanzare i testi in tempo reale mentre il brano è in riproduzione. Al momento, tutti i testi di YouTube Music sono statici, nel senso che bisogna scorrere manualmente verso il basso se si vuole seguire la traccia. Tuttavia, nonostante la rilevanza dell’aggiornamento, peraltro attesissimo dagli utenti, i testi non saranno disponibili per tutte le canzoni presenti sulla piattaforma.

Purtroppo, questa piccola lacuna riguarda anche alcuni tra i brani più recenti, ma YouTube ha dichiarato di ricevere quotidianamente testi aggiornati dal sito LyricFind.com, ma non ha diffuso informazioni più precise riguardo a quanto tempo potrebbe volerci per riuscire a trovare testi specifici per brani specifici. Al momento, la novità inerente i testi non è ancora supportata dalla versione web di YouTube Music, ma YouTube stessa afferma che la funzione è in fase di elaborazione.