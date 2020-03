L’azienda della mela morsicata, Apple, è solita avviare programmi di sostituzione gratuita laddove un grosso numero di dispositivi presenta lo stesso difetto di fabbrica. Nel lontano 2015, questa ne ha messo in campo uno riguardante MacBook Pro e MacBook 12” affetti da problemi al rivestimento antiriflesso del display. Il programma è attivo ancora oggi. Nelle scorse ore, Apple ha riconosciuto lo stesso difetto anche per alcuni modelli di MacBook Air. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, Il colosso di Cupertino risulta essere sempre molto preciso nei confronti dei suoi utenti. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di aggiungere diversi modelli di MacBook Air all’interno del programma di sostituzione gratuita. Ecco come bisogna procedere in caso di presenza del problema.

Apple: ecco cosa fare il vostro MacBook Air è affetto dal problema

Sembra che alcuni modelli di MacBook Air con display retina presentino lo stesso problema dei MacBook 12” e MacBook Pro con il rivestimento antiriflesso del display. Alcuni device, infatti, hanno iniziato, inspiegabilmente, a perdere il rivestimento ai bordi del display. Apple, ovviamente, ha fatto sapere che una condizione di questo tipo risulta essere del tutto anomala. Di conseguenza, sarà necessario recarsi presso un qualsiasi centro di assistenza Apple per avere una sostituzione gratuita del dispositivo.

Al momento, Apple non ha specificato i modelli di MacBook Air che entrano a far parte del programma. Considerando la chiusura degli store, per ora, l’unico modo per avere delucidazioni in merito al proprio prodotto è contattare il supporto Apple online o telefonicamente. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.