Coronavirus, la stabilità potrebbe offrire immunità per lungo tempo

Il coronavirus non sta mutando significativamente mentre circola attraverso la popolazione umana, secondo gli scienziati che stanno studiando attentamente il codice genetico del nuovo patogeno. Tale stabilità relativa suggerisce che il virus ha meno probabilità di diventare più o meno pericoloso man mano che si diffonde e rappresenta una notizia incoraggiante per i ricercatori che sperano di creare un vaccino di lunga durata.

Tutti i virus si evolvono nel tempo, accumulando mutazioni mentre si replicano imperfettamente all’interno delle cellule di un ospite in numero enorme e poi si diffondono in una popolazione, con alcune di quelle mutazioni che persistono attraverso la selezione naturale. Il nuovo coronavirus è praticamente lo stesso ovunque sia apparso, dicono gli scienziati, e non ci sono prove che alcuni ceppi siano più letali di altri.

Il coronavirus è stabile

Gli scienziati stanno ora studiando più di 1.000 diversi campioni di virus, ha affermato Peter Thielen, genetista molecolare del Laboratorio di fisica applicata della Johns Hopkins University, che ha studiato il virus. Ci sono solo circa 4-10 differenze genetiche tra i ceppi che hanno infettato le persone negli Stati Uniti e il virus originale che si è diffuso a Wuhan, ha detto.

“Questo è un numero relativamente piccolo di mutazioni per aver attraversato un gran numero di persone”, ha detto Thielen. “A questo punto il tasso di mutazione del virus suggerirebbe che il vaccino sviluppato per Sars-CoV-2 sarebbe un singolo vaccino, anziché un nuovo vaccino ogni anno come il vaccino antinfluenzale”.

Altri due virologi, Stanley Perlman dell’Università dell’Iowa e Benjamin Neuman della Texas A&M University di Texarkana, entrambi facenti parte del comitato internazionale che ha chiamato il coronavirus, hanno affermato che il virus appare relativamente stabile.

“Il virus non è mutato in misura significativa”, ha detto Perlman.

“Finora solo una varietà abbastanza brutta per tutti. Se è ancora in giro tra un anno, a quel punto potremmo avere una certa diversità “, ha detto Neuman.