La scorsa settimana vi abbiamo parlato del possibile arrivo, all’interno di Fortnite, di un pacchetto sfida. Ebbene sì, nelle scorse ore, Epic Games ha ufficializzato il tutto. Il nuovo pacchetto sfida Sargassassino è disponibile in tutti gli store online e all’interno del negozio oggetti di Fortnite. Andiamo a scoprire il contenuto di questo particolare bundle.

Ebbene sì, Epic Games non si ferma un attimo. Dopo aver rilasciato, qualche giorno fa, un nuovo pacchetto di Leggende, ecco che arriva un particolarissimo bundle sfida. Questi pack sono molto rari all’interno del noto battle royale. Basti pensare, infatti, che l’ultimo rilasciato risale quasi ad un anno fa. Questo, contiene una Skin, un dorso decorativo e delle sfide esclusive che vi faranno guadagnare la preziosa valuta del gioco. Ecco tutto nel dettaglio.

Fortnite: ecco il contenuto del pacchetto sfida Sargassassino

La Skin presente nel pacchetto è la stessa che i dataminer avevano supposto qualche giorno fa. Il nome ufficiale italiano è “Carpa assassina”. Questa presenta ben due stili ed ha una rarità blu. A corredare il costume ovviamente, troviamo anche un dorso decorativo, “Distruttore dorsale”, anch’esso in rarità blu. Ad affiancare il pacchetto, inoltre, ci saranno una serie di sfide che vi permetteranno di guadagnare fino a 1000 V-Bucks.

Il costo del bundle è di soli 9,99 euro. Un vero e proprio affare per i fan di Fortnite. In pratica, il costume e il dorso decorativo è come se fossero gratis. Ricordiamo che Epic Games non ha dato informazioni in merito alla permanenza del pacchetto negli store. Tuttavia, ci aspettiamo che questo rimanga nei negozi almeno fino alla prossima settimana. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.