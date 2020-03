In questo periodo difficile dove il fenomeno delle videochiamate sta crescendo esponenzialmente, una nuova app di video chat sta spopolando in rete etrando subito in competizione con Google e Microsoft.

L’applicazione si chiama Zoom, di Zoom Video Communications, e semba perfetta per rimanere in contatto con parenti e amici ora che la pandemia di coronavirus ci sta costringendo a casa.

Il CEO Eric Yuan ha riferito: “Abbiamo riscontrato un forte aumento del numero di utenti gratuiti in questo periodo”. Un rappresentante di pubbliche relazioni di Zoom, Farshad Hashmatulla, ha aggiunto: “Riteniamo che ogni azienda abbia la responsabilità di contribuire alla comunità e alla società, ed è di fondamentale importanza durante i periodi di crisi. “

La prova più evidente della popolarità di Zoom è la sua posizione in cima alle classifiche delle app scaricate su iPhone e Android. È talmente popolare che l’app è seconda solo a TikTok come la più scaricata al mondo nell’ultima settimana. Durante quel periodo, Zoom ha ottenuto “quasi 20 milioni di nuovi utenti”, secondo i dati forniti dalla società di analisi dei dati mobili Sensor Tower.

“L’app mobile di Zoom è stata installata circa 3,7 volte più di Skype e 8,6 volte più di Google Hangouts”, ha affermato Randy Nelson, responsabile di Mobile Insights di Sensor Tower.

Perchè dovrei usare Zoom?

Zoom dispone anche di alcune funzioni interessanti come un filtro di abbellimento integrato e gli sfondi virtuali che ci trasportano direttamente in altri luoghi come la Via Lattea o la cima del Burj Khalifa. Altro aspetto importante è la qualità di chiamata di Zoom.

“Trovo la qualità delle chiamate decisamente migliore”, ha affermato un utente che gestisce una piccola impresa. “È possibile registrare le riunioni”, ha sottolineato un altro utente.

Un associato che lavora nello sviluppo di videogiochi ha dichiarato: “Con Zoom puoi trasmettere in streaming video di qualità molto più alta rispetto a Hangouts. Cercare di visualizzare un video clip (o un gameplay dal vivo) su Hangouts è impossibile.”

Miglior qualità nelle videochiamata, possibilità di registrare riunioni, condivisione di video in alta definizione; ecco perchè l’app Zoom si sta distinguendo dalla concorrenza.

E voi? La state già usando?