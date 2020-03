Nonostante l’emergenza Coronavirus sia passata in Cina, questa sta dando non pochi problemi ai fornitori di altri paesi. La casa della mela morsicata, Apple, non demorde. Stando alle ultime voci, questa avrebbe aumentato sensibilmente il quantitativo di ordini per le famose Magic Keyboard. Stiamo parlando, ovviamente, delle nuove tastiere con meccanismo a forbice. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Le nuove Magic Keyboard hanno debuttato, per la prima volta, insieme a MacBook Pro 16”. Tuttavia, pare che Apple abbia intenzione di portarle su tutta la gamma di portatili. Qualche giorno fa, le nuove tastiere sono arrivate anche su MacBook Air. Ora, manca solo MacBook Pro da 13”. Quest’ultimo potrebbe arrivare molto presto.

Apple: un nuovo MacBook con tastiera a forbice sta arrivando

Secondo quanto riportato da Digitimes nelle scorse ore, Apple avrebbe aumentato di molto la produzione delle tastiere con meccanismo a forbice. Questo, in gran parte, è dovuto al fatto che ci sono più MacBook da produrre con questa, ma non solo. Ciò fa pensare anche che Apple sia già al lavoro sul terzo MacBook dotato di Magic Keyboard. Ovviamente, stiamo parlando del tanto atteso MacBook Pro 13”. Al momento, infatti, questo è l’unico portatile della mela morsicata ad avere ancora la tastiera con meccanismo a farfalla.

Si suppone, salvo imprevisti, che l’azienda rilascerà il nuovo MacBook Pro 13” (alcuni ipotizzano 14”) entro la metà dell’anno. Un lancio nei mesi estivi, infatti, non sarebbe per nulla inconsueto. Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la situazione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti.