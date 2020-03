Sembra che gli ingegneri Apple si stiano dando da fare con la produzione del tanto chiacchierato visore AR. Nelle scorse ore, è trapelata online la foto di quello che potrebbe essere il controller del dispositivo. Tracce di questo controller, e non solo, sono state trovate anche all’interno di iOS 14. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, pare proprio che Apple stia testando attivamente il suo visore AR previsto per il 2022. Diversi i dettagli del dispositivo scovati all’interno dei codici del nuovo iOS 14. Pare che l’azienda di Cupertino stia facendo test all’aperto con il dispositivo e il suo relativo controller. Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Apple: il controller del visore AR è molto simile a quello di Vive Focus

La casa della mela morsicata ha deciso di ispirarsi a Vive Focus (visore di HTC) per il suo prodotto AR. Sembra, infatti, che il controller remoto del visore sia molto simile a quello del concorrente. C’è da dire, però, che quello che è trapelato online è con tutta probabilità un prototipo che cambierà forma nel tempo. Questa, ovviamente, non è l’unica novità trapelata sul dispositivo AR. Su iOS 14, infatti, sono stati trovati anche riferimenti ad un gioco di bowling AR in fase di test. La cosa che incuriosisce è che tale gioco può essere attivato solo ad un incrocio stradale vicino ad un ufficio Apple a Sunnyvale, in California. Non c’è bisogno di dire che in molti credono che Apple stia utilizzando il gioco per testare le capacità del prototipo.

Tutto ciò altro non è che un ulteriore conferma che il visore AR della mela morsicata sta per arrivare sul mercato. Se tutto procederà come previsto, dovremmo ricevere altre informazioni a riguardo nelle prossime settimane. Restate in attesa per aggiornamenti.