Coronavirus, il mistero del basso tasso di mortalità in Germania

Rispetto ad altri paesi, il numero di decessi causati dal nuovo coronavirus in Germania è sorprendentemente basso. Secondo l’agenzia sanitaria federale del paese, The Robert Koch Institute (RKI), il tasso di mortalità è attualmente inferiore allo 0,5%. È notevole se confrontato con i numeri cupi in Italia o in Spagna. L’Italia ha segnalato oltre 86.000 casi confermati e oltre 9.000 decessi, che sembrerebbero arrivare a un tasso di mortalità di circa il 10%. Nel frattempo la Germania ha riportato oltre 49.000 casi ma solo 342 morti, secondo i dati compilati dalla Johns Hopkins University. Come mai questa differenza così evidente?

Il basso tasso di mortalità di coronavirus in Germania

Le statistiche dei singoli paesi possono essere confrontate solo in una certa misura e la semplice divisione del numero di decessi per il numero di casi segnalati non è un metodo molto affidabile, secondo Jonas Schmidt-Chanasit, professore di virologia all’Università di Amburgo. “In ogni paese il numero di casi non segnalati varia a causa delle diverse capacità diagnostiche”, ha detto a CBS News.

Come mostrano i dati di ricerca di RKI, molti casi lievi sono stati rilevati sin dall’inizio e inclusi nelle statistiche tedesche, quindi il tasso di mortalità è diminuito proporzionalmente. Tuttavia, più persone che sono attualmente malate potrebbero morire nei prossimi giorni o settimane. Anche se ad un certo punto il numero di nuove infezioni viene arrestato, il tasso di mortalità continuerà ad aumentare fino a quando tutte le persone infette non saranno guarite o decedute.

Un’altra differenza tra Italia e Germania è che l’Italia conduce test post mortem per COVID-19, cosa che la Germania non fa. È quindi possibile che alcuni decessi correlati al coronavirus rimangano da scoprire in Germania.