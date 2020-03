L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da poche ore rilasciato le sfide Deadpool della settimana 6 di Fortnite. Come al solito, si tratta di due sfide molto semplici che, se completate, vi garantiranno una ricompensa a tema Marvel. Questa settimana, la ricompensa è più interessante del previsto. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Continua la corsa alle sfide Deadpool per i fan del noto battle royale. Ricordiamo, infatti, che per sbloccare la tanto bramata skin del personaggio Marvel bisognerà completare tutte le sfide del set. Siamo arrivati alla settimana 6 e Epic Games continua a rilasciare le consuete 2 challenge. Ecco come completarle.

Fortnite: la skin armi di Deadpool è la ricompensa di questa settimana

Le sfide di questa settimana seguono lo stesso preciso schema di quelle precedenti. La prima chiede di trovare il Pennarello Nero di Deadpool. Per individuarlo non dovrete far altro che rimanere all’interno del quartier generale dell’agenzia. Basterà andare nella sezione agenti ed entrare nella stanza di Brutus per vederlo sulla scrivania. Cliccandoci su, la challenge si completerà. La seconda sfida, invece, è leggermente più impegnativa. Questa, chiede di imbrattare con graffiti i poster degli Spettri o delle Ombre. Vi basterà fare un paio di partire per individuarli all’interno della mappa.

Come vi avevamo anticipato ad inizio articolo, la ricompensa di questa settimana risulta essere davvero interessante. Stiamo parlando, infatti, della skin armi di Deadpool. Oramai è chiaro che manca davvero poco al rilascio della skin. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.